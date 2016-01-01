6 MADDE İLE BEDEN OLUMLAMA HAREKETİ

Genel 5 gün önce Ezgi Şuekinci

Beden Olumlama Hareketi diyor ki; Ne istiyorsanız onu yapın, hissettiğiniz gibi yaşayın!

Birkaç sene önce başlayan ve bir anda tüm dünyayı etkisi altına alan “Body Positivity” yani “Beden Olumla Hareketi’nin etkileri hala sürüyor. Ancak bu hareketi sıradan akımlar gibi ele almak çok da doğru değil. Zira konunun kapsamı oldukça geniş. Kadınlar için uygun görülen, ideal vücut ölçüleri ve güzellik kalıplarını eleştiren bu hareket, kadınların daha öz güvenli olması ve bedenlerini sevmesi konusunda teşvik ediyor; güzellik kalıplarının içerisine girmeye çalışan birçok kadının bedenine eziyet etmesi ve bu sebeple sağlık problemleri yaşaması konusunda da farkındalık yaratmayı misyon ediniyor. Peki “Beden Olumlama Hareketi”ni destekleyen kadınlar neler yapıyor, hayatlarında neyi değiştiriyor? 6 maddede anlattık!

Sosyal medya takip listenizi güncelleyin.

Kadınlar için uygun görülen ideal beden diktesinin en fazla hissedildiği yer sosyal medya. Özellikle Instagram’da kadınlar o kadar kusursuz görünüyor ki “bu bedenler gerçek olamaz” dedirtiyor. Takip ettikleriniz listenize size benzeyen insanları da eklerseniz bu size cesaret verecektir. Ancak cesaret veren taraf siz de olabilirsiniz. Giymeyi hayal dahi edemeyeceğinizi düşündüğünüz o elbiseyi giymek sizce de şahane bir başlangıç noktası değil mi?

Bedeninizi bol kıyafetler ardına saklamayın.

Oversize tişörtleri, bol kesim pantolonları giymeyi bırakın. Kusurlu (sayılan) bölgelerinizi gizlemek zorunda değilsiniz. Beğendiğiniz her kıyafeti giyebilir ve içerisinde şahane hissedebilirsiniz. Ancak bol kıyafetler içinde güzel hissediyorsanız ve mutluysanız değiştirmeniz gereken bir şey yok demektir. Unutmayın, bu bedeni olduğun gibi sevme ve iyi hissetme hareketi!

Her şeyi kendinize yormayın.

Arkadaş ve aile ortamlarında sıklıkla konuşulan kilo konusu sizi rahatsız etmesin. Etrafınızda konuşulan her konunun ana karakteri siz değilsiniz. İdeal kilonun altında ya da üstünde olabilirsiniz ancak bu insanlar size baktığında sadece kusurlarınızı görüyor anlamına gelmiyor. Daha rahat olun, daha az düşünün.

Kemikleri iri olmak diye bir şey de var üstelik.

İnsanlar anatomik olarak birbirlerinden oldukça farklı canlılar. İri kemikli, uzun boylu da olabilirsiniz, daha minyon ve kısa boylu da. Bu yalnızca anatomi, unutmayın.

Ultra-inceyi idolleştirmeyin.

Sağlıklı olmayı her zaman listenin başında tutun. Zayıf ya da şişman olmak, pürüzsüz bir cilde ya da sivilceli bir cilde sahip olmak, uzun ya da kısa olmak sandığınız kadar önemli değil. Son derece zayıf hatta “sıska” olarak nitelendirilen ya da şişman biri için de #bodygoals diyebiliriz değil mi? Kesinlikle evet!

Kendinize inanın ve güvenin.

“Kendine güven” hareketin belki de en zor adımı. Ancak güvenin gücünü görmezden gelemeyiz. Oldukça sıradan bir insana dahi bambaşka bir aura yükleyen öz güven olmazsa olmazımız! Ne istiyorsanız onu yapın, hissettiğiniz gibi yaşayın!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ