YARIŞMA ZAMANI

BU AY DERGİDE 10 ay önce

Evinizde atmaya kıyamadığınız ALL dergisini fotoğraflayın, Givenchy'nin kozmetik hediye paketlerinden birinin sahibi olun.

Nisan ayında kutlayacağımız ALL’un 100. sayısı için hazırlıklarımıza hızla devam ederken sizleri de bu heyecanımıza ortak etmek istedik.

Dile kolay 99 sayı… Mutlaka hepinizin evinde bir türlü atmaya kıyamadığınız çok özel bir ALL dergisi vardır. Bu dergiyi ya da dergileri fotoğraflayarak #ALL100 hashtag’iyle 25 Mart’a kadar paylaşın, Givenchy kozmetik ürünlerinden oluşan çok özel beş hediye paketinden birine sahip olun.

*** Moda dünyasının önde gelen fotoğrafçıları ve ALL editörleri tarafından seçilecek 5 en güzel ve yaratıcı fotoğraf, 28 Mart günü Instagram hesabımızda ve all.com.tr’de açıklanacak.