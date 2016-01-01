STİL ÜZERİNE UZMAN TÜYOLARI

BU AY DERGİDE 8 saat önce

Akıllı alışverişin en akıllı tavrı, giysilerinizi ilk aldığınız zamanki gibi koruyabilmek. Perwoll ve Ipekyol’un yeni beraberliği işte tam da bu noktada başlıyor.

Modanın zamansız parçaları her sezon hit trendlere yön veriyor. İpek bir gömlek, basic bir beyaz tişört, siyahın cool duruşu ve tabii ki renklerin değişen hakimiyeti. İşte, bu noktada, “Hiç eskimesin, hep benimle kalsın” dediğiniz, en sevdiğiniz parçalara biraz özel ilgi göstermek gerekiyor. Hassas sıvı çamaşır deterjanı Perwoll, farklı tiplerde kumaş ve renklere sunduğu özel çözümlerle bu konuda size yardımcı oluyor. Zamansız parçalarıyla stil sahibi kadınların markası Ipekyol ise artık ürünlerinin ‘sağlığı’ için Perwoll’ü öneriyor. Bu haberi Room & Rumours’da gerçekleşen özel bir davette aldık. Moda direktörümüz Nazlı Alaca ile katıldığımız etkinlikte, Ipekyol yeni sezon koleksiyonları Deniz Marşan styling’i ile karşımıza çıkarken, hangi parçayı ve kumaşı ona özel Perwoll’le yıkayabileceğimizi ayrıntılı bir şekilde dinledik. Trendlerin ve ürünlerin kişiselleşmesi ve farklı karaktere sahip olması üzerine konuştuk. Biraz daha moda dedik; Hakan Öztürk ve Deniz Marşan’la keyifli bir moda sohbeti yaptık. Ipekyol & Machka & Twist Pazarlama Direktörü Azra Zeyrek, “Ipekyol ürünlerini daha uzun süre ilk günkü haliyle korumak istiyorsanız Perwoll kullanmanızı öneriyoruz” dedi. Türk Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Pazarlama Direktörü Nükte Cider ise Perwoll’ün farklı tipteki giysiler için geliştirilmiş çeşitleriyle Ipekyol’un zengin portföyüne uygun çözümler ürettiğinin altını çizdi. Modaya yön veren bu iki önemli marka aslında dikkat etmemiz gereken en önemli stil tüyolarının altını çizdi.