PINAR ALTUĞ “BENİM İÇİN EN İYİSİ” DİYOR!

İleri teknoloji leke çıkarıcı Persil Premium’u, marka yüzü Pınar Altuğ’a sorduk.

Yoğun tempolu bir hayatı olan kadınlar için neden en iyisi olduğunu ondan daha iyi kimse bilemezdi.

Persil Premium’la temizliğin yeni neslini nasıl deneyimlediniz?

Çok şanslıydım çünkü Persil ekibiyle birlikte ürün çıkmadan deneyimleme şansım oldu. Persil Premium ileri teknoloji bir temizlik deneyimi sunuyor.

Relam filmi için nasıl hazırlandınız? Güney Afrika’da gerçekleşen çekimler nasıldı?

Muhteşem keyifli bir çekimdi. Yeni bir ekiple harika bir çekim yaptık. Çok özel bir yönetmenle çalıştık. Fransız yönetmen Camille Marotte çok genç bir yönetmen ve birçok iyi markanın reklam filmine imza atan bir isim. Çekimlerimiz dışarıda gerçekleşmek durumundaydı bu yüzden Güney Afrika’yı tercih ettik. Kışın sıcak havaya gitmek de ayrı bir zevkti tabii ki. 7 senedir reklamlarda yer alıyorum ve her reklam filmi için yeni bir saç kullandım. Bunu biraz ben de yaptım biraz da her kampanya için yenilik getirmek, ürünle ve senaryoyla bağdaşlaşmak için yaptım. Persil Premium’da da böyle bir hazırlığım oldu.

Reklam filminde objektiflere her zaman hazırlıklı olmanız gerektiğinden bahsediyorsunuz. Bunu nasıl başarıyorsunuz?

Çok küçük yaşlardan beri göz önündeyim. Kadın olmanın birinci şartı temizlik. Hem kendin temiz olmalısın hem de kıyafetin. Kişisel bakımımdan zaten eminim ama kıyafetlerimin temizliğinden de her zaman emin olmalıyım.

Yoğun bir temponuz var. Bu konuda hayatınızı kolaylaştıran jokerleriniz neler?

Hayatı çok hızlı yaşamayı öğrendim. Her an her şeyi yapabilirim. Arabamda her şeyim atıştıracak kuruyemişlerim bile! Saçımı, makyajımı çok hızlı yaparım. Her hafta sonu seyahat ettiğim için bavulumu çok kolay hazırlarım. Bir kere belirli ayakkabılarım var. Her durumda giyebileceğim. Onları hep yanımda taşırım. İnandığım kıyafetlerim var. Şartlar ne olursa olsun giydiğimde kendimi iyi hissettiğim. Onları da mutlaka yanıma alırım.

Persil Premium bir kadının hayatını nasıl kolaylaştırıyor?

Leke derdiniz olmuyor kesinlikle. Özellikle benim gibi küçük bir çocuğunuz varsa. Kızım öyle üstünü kirleten bir çocuk değildir. Ancak ister istemez yemek dökülüyor; oynarken dizleri, kıyafeti çim lekesi oluyor. Böyle dertleri olan insanlar için büyük çözüm. Bir anne için leke düşünmemek büyük çözüm.

Persil Premium’la işbirliğinizi bize anlatır mısınız?

7 senedir Persil’in reklam yüzüyüm. Güzel ve günden güne güçlenen bir işbirliğimiz var. Yeni ürünleri Persil ekibiyle birlikte denemek beni çok heyecanlandırıyor. Biz bir aileyiz.

Persil Premium neden sizin için en iyisi?

İleri teknolojiyle hazırlanmış bir temizlik ürünü. Efor sarf etmeden lekelerde en etkili çözümü veriyor. Dolayısıyla en iyisi.

RÖPORTAJ BAĞLAN KESKİN