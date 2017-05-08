BU AY DERGİDE

GLAM NIGHT

Podyumlarda görmeye alıştığımız glam trendi yazla birlikte gece davetlerinde etkisini artıracak.

NetWork 2017 İlkbahar/Yaz koleksiyonu bu trendin altını çizen cool ve görkemli bir görünümü garantiliyor.

Yakası çiçek detaylı piliseli fuşya maksi elbise, NetWork | Smokin takım, ipek papyon, ata yaka gömlek ve rugan ayakkabı, NetWork | Sol kare: Metalik detaylı bikini üstü, Lily and Rose, NetWork | Yüksek bel pantolon ve yakası deri detaylı blazer ceket, NetWork | İnce yaka slimfit takım elbise, yakası şeritli hakim yaka gömlek, NetWork

 

Nude payetli mini elbise, NetWork | Bordo smokin takım, Butterfly papyon ve küçük ata yaka gömlek, NetWork | Sol kare: Payetli derin V saks mavisi elbise ve metalik tek bantlı ayakkabı, NetWork

 

Tek omzu taşlı siyah elbise ve halka detaylı uzun küpe, NetWork | Gri ceket siyah pantolon smokin takım, metal pim detaylı beyaz gömlek, NetWork | Sağ kare: Kristal taş detaylı payetli gece elbisesi ve halka detaylı uzun küpe, NetWork | Siyah smokin takım, ata yaka beyaz gömlek ve Butterfly papyon, NetWork

 

Tek omuz dekolteli balık kesim elbise, NetWork | Siyah smokin takım, ata yaka beyaz gömlek ve Butterfly papyon, NetWork | Sol kare: Omuz dekolteli kruvaze ceket, yüksek bel slim pantolon ve metalik tek bantlı ayakkabı, NetWork

 

Yakası kristal taş işlemeli beyaz mini elbise, NetWork | Jakarlı smokin takım, siyah düğmeli ata yaka gömlek, ipek papyon ve şerit formlu kol düğmeleri, NetWork

 

Dantel korse detaylı siyah tulum, NetWork | Bordo smokin takım, ata yaka beyaz gömlek, ipek papyon, ipek mendil, metal detaylı rugan ayakkabı, NetWork

Fotoğraf Mustafa Çetin Moda Editörü Kübra Konca Saç Yıldırım Bozüyük Makyaj Ömer Faruk Dinç Modeller Olga, Luke/TRUE MODELS Moda Editörü Asistanı Tomris Canbulat, Aleyna Dilşah Tanyeri Saç Asistanı Yunus Dever

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