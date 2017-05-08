GLAM NIGHT

Podyumlarda görmeye alıştığımız glam trendi yazla birlikte gece davetlerinde etkisini artıracak.
NetWork 2017 İlkbahar/Yaz koleksiyonu bu trendin altını çizen cool ve görkemli bir görünümü garantiliyor.
Yakası çiçek detaylı piliseli fuşya maksi elbise, NetWork | Smokin takım, ipek papyon, ata yaka gömlek ve rugan ayakkabı, NetWork | Sol kare: Metalik detaylı bikini üstü, Lily and Rose, NetWork | Yüksek bel pantolon ve yakası deri detaylı blazer ceket, NetWork | İnce yaka slimfit takım elbise, yakası şeritli hakim yaka gömlek, NetWork
Nude payetli mini elbise, NetWork | Bordo smokin takım, Butterfly papyon ve küçük ata yaka gömlek, NetWork | Sol kare: Payetli derin V saks mavisi elbise ve metalik tek bantlı ayakkabı, NetWork
Tek omzu taşlı siyah elbise ve halka detaylı uzun küpe, NetWork | Gri ceket siyah pantolon smokin takım, metal pim detaylı beyaz gömlek, NetWork | Sağ kare: Kristal taş detaylı payetli gece elbisesi ve halka detaylı uzun küpe, NetWork | Siyah smokin takım, ata yaka beyaz gömlek ve Butterfly papyon, NetWork
Tek omuz dekolteli balık kesim elbise, NetWork | Siyah smokin takım, ata yaka beyaz gömlek ve Butterfly papyon, NetWork | Sol kare: Omuz dekolteli kruvaze ceket, yüksek bel slim pantolon ve metalik tek bantlı ayakkabı, NetWork
Yakası kristal taş işlemeli beyaz mini elbise, NetWork | Jakarlı smokin takım, siyah düğmeli ata yaka gömlek, ipek papyon ve şerit formlu kol düğmeleri, NetWork
Dantel korse detaylı siyah tulum, NetWork | Bordo smokin takım, ata yaka beyaz gömlek, ipek papyon, ipek mendil, metal detaylı rugan ayakkabı, NetWork