BU NORDİK KIZI TAKİBE ALIN

BU AY DERGİDE 1 sene önce

En son Moncler’in kış kampanyası için Annie Leibovitz’in yarattığı masalın kahramanı olarak kızların yeni sevgililerinden ikizi Lucky Blue’nun yanında poz veren Pyper America Smith, Nordik havası ve cool duruşuyla hepimize “Kim bu kız?” dedirtti. Onu hala fark etmediyseniz tanıştıralım. Yazı: İpek Özcan

Yeni keşifler her zaman heyecanlandırır. Hele bu keşif, alışkanlıklarına oldukça bağlı olan moda dünyasında olunca… Bin yıldır Kate Moss’a alternatif çıkarmak için uğraşıp duran moda dünyası Cara Delevigne’i görünce kendinden nasıl geçmişti hatırlayın. Ama bu sefer de yer gök Cara oldu. Kendall Jenner, Cara’nın tahtını salladı ama yıkmak ne mümkün. Yeni isimlere ihtiyaç var. Net. Arayış sürüyor. Pyper America Smith’i ilk gördüğümüz andan itibaren acaba ‘Cara’nın tekeline son verecek kız bu olabilir mi?’ diye düşünüp duruyoruz. Kendall Jenner’ın yakıcı esmerliği, Chiara Ferragni’nin ışıltılı görünümü… Pyper’ın porselen teni, anlamlı bakışları ve cool duruşu en az onlar kadar dikkat çekecek, eminiz. Üstelik bu Los Angeles’lı henüz 17 yaşında.

Asi, duru, cool

Next Models’a yazıldıktan sonra hayatı değişti bir kere. Kendisi gibi modellik yapan ikiz erkek kardeşi Lucky Blue Smith onun için önemli bir artı. Moda camiasında ‘çok yönlü ve yetenekli’ olarak anılan Pyper’ın ilgi görmesinde bakışları üzerine toplayan ‘ilginç’ güzelliğinin etkisi çok büyük. Beyaz, porselen bir ten, sarı saçlar, mavi gözler… Soğuk ama anlamlı bir ifadesi, asi ama cool bir duruşu, kısacası kendine özgü bir havası var Pyper’ın. Özellikle son beş senedir, mümkün olduğunca doğal olana yakın durmak gibi bir tavır benimseyen dünya devi markalar için büyük bir nimet olabilir. Şimdiden ünlü dergilerden birinin Çin kapağında ikiziyle boy gösterdi bile. Telegraph gibi İngiliz günlük gazetelerinin sokak stili sayfalarında da sıkça çıkıyor fotoğrafları. Bussinessoffashion.com’a tıkladığınızda da ikizlerin hayranlarına imza verirken çekilmiş boy boy fotoğraflarına rastlıyorsunuz. Instagram’daki ve Pinterest’teki takipçilerinin sayısı hızla yükseliyor.

Moncler masalı

Hemen takvimlerde 2013 yılına dönelim. Sonbahar kampanyası için Ksubi’nin gözüne kestirdiği model rolünün hakkını vermişti. O zaman sadece birkaç dergide gördük onu. O kadar. Ama asıl patlaması ikizi sayesinde Moncler’in kampanyasında yer almasıyla oldu. (Bu arada ikizi Lucky Blue’nun ünlü bir dergicinin sevgilisi olması ve bu sayede basamakları üçer beşer çıkması herkesin dilinde. Siz de öğrenin.) Markanın 2015 sonbahar kampanyası için İzlanda’ya giderek Tolkien romanlarını aratmayan bir masal anlatması ve hepimizi bu masala inandırmasında Smith kardeşlerin payı büyük.

Bu güzel kız da tıpkı bizim gibi Moncler’in kurduğu masal dünyasından etkilenmiş ki bakın çekimi nasıl anlatıyor: “Dev bir şelalenin önünde buz gibi su yüzüme çarpıyordu ve ben gerçekten kendimi donacakmışım gibi hissettim.” Bu heyecana ortak olan biri daha var; Pyper’ın erkek kardeşi Lucky Blue. Kampanyanın ‘Nordik vampir ikizleri’ni oynayan Smith kardeşlerin uyumu Annie Leibovitz’in karelerindeki büyüden anlaşılıyor. Ama sizden gerçeği saklamak olmaz. Aslında Moncler çekimi sadece Lucky Blue ile yapacakmış. Zaten bu yakışıklı 14 yaşından beri Tom Ford, Bottega Venetta, Fendi, Yves Saint Laurent defilelerinin banko modellerinden. Bizim Pyper, pakete sonradan eklenmiş. Ve şu işe bakın ki hayatının yönü bu kampanyayla değişmiş. Hazır olun, daha adını çok duyacağız.