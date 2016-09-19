BU AY DERGİDE Ocak 2017

ALL OCAK 2017 BAYİLERDE!

Geçen hafta ekranlara veda eden Yüksek Sosyete dizinin sevilen oyuncusu Hazar Ergüçlü’nün kapağında yer aldığı ALL Ocak sayısı bugün bayilerde… 2017’nin bu ilk sayısında genel yayın yönetmenimiz Sıla Güven’in sizlere ufak bir de notu var “Yeni yılın ilk sayısını, içimizde büyüte büyüte artık sığdıramadığımız bir umutla hazırladık. Beynimize kazınan “oyun bozmak” kalıbını, en pozitif tarafından aldık. Modanın […]

Geçen hafta ekranlara veda eden Yüksek Sosyete dizinin sevilen oyuncusu Hazar Ergüçlü’nün kapağında yer aldığı ALL Ocak sayısı bugün bayilerde… 2017’nin bu ilk sayısında genel yayın yönetmenimiz Sıla Güven’in sizlere ufak bir de notu var

“Yeni yılın ilk sayısını, içimizde büyüte büyüte artık sığdıramadığımız bir umutla hazırladık. Beynimize kazınan “oyun bozmak” kalıbını, en pozitif tarafından aldık. Modanın oyunbozanlarını, yeni kurallar yazanlarını, alışkanlıklardan kurtulmayı, yeni kurallar yazanlarını, alışkanlıklardan kurtulmayı, yeniden açık olmayı tek bir sayıya sığdırdık. Stil ve alışveriş sayfalarında, kışın karanlık renklerini gökkuşağının renkleriyle değiştirdik. Alışverişi, modayı, seyahati ve fikri, hem aklıyla hem de gardırobuyla stil sahibi olmak üzerine kuranlarla yansıttık.”