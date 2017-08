ALL EYLÜL SAYISI BAYİLERDE

BU AY DERGİDE 19 saat önce Debora Zakuto

Blendax'ın güzellik elçisi Hande Doğandemir'in kapağında yer aldığı ALL Eylül sayısı bayilerde.

“Feminizmin yükselişe geçtiği günümüzde kadın hakları üstüne yaptığı konuşmalarla adını tarihe yazan Eleanor Roosevelt’in birçok sözü aradan yıllar geçmesine rağmen hala karanlıktan aydınlığa çıkmamız adına bizlere ışık kaynağı oluyor. Hayata karşı her zaman umutlu olmaya özen gösteren 20. yüzyılın en önemli isimlerinden olan Roosevelt’in, “Yeni gün başladığında yeni düşünceler ve yeni bir güç de sizinledir” sözü favorilerim arasında. Çünkü onun da belirttiği gibi yeni başlangıçları daima çok sevmişimdir. Ayın en sevdiğim günü biridir, haftanın ise Pazartesi… Her yeni mevsimin getirdiği umutlar da apayrıdır. Bu nedenle moda gündeminin en önemli sayılarından biri olan Eylül sayısıyla birlikte ALL dünyasının bir parçası olduğum için çok mutluyum.

Kurulduğu günden bu yana her bir sayfasında okuyucularına adeta bir alışveriş arkadaşı gibi önerilerde bulunan ALL; 2017-18 Sonbahar/Kış sezonuna okuyucularımızla dostluğumuzu daha da pekiştirmeyi amaçladığımız yenilenen yüzüyle giriş yapıyor. Ve bu yeni başlangıçta tüm pozitif enerjisiyle Blendax’ın güzellik elçisi, genç oyuncu Hande Doğandemir bizlere eşlik ediyor. Eylül sayımızdaki yıldızlar geçidinde Doğandemir’in yanı sıra ekranların yeni jönü Gökhan Alkan ile Bestemsu Özdemir de yer alıyor.

Birbirinden farklı desen ve trendle çeşitliliğin öne çıktığı yeni sezonda, tıpkı Gabrielle ‘Coco’ Chanel’in, “Moda gökyüzündedir, moda sokaklardadır, moda fikirlerle üretilir, nasıl yaşıyorsak öyle olmalıdır” sözleriyle belirttiği gibi herkes kendine has bir görünüm yaratma şansına sahip. Biz de ALL ekibi olarak mix & match yapacağınız 900’den fazla ürünü sizler için sayfalarımızda bir araya getiriyoruz.

Hadi, hemen oyuna başlayın… Sonuçta hepimizin hayatın tadını çıkarmak adına biraz eğlenmeye ihtiyacı var, değil mi?

Debora Zakuto

Genel Yayın Yönetmeni