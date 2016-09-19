BU AY DERGİDE Ocak 2017
AKICI MODA KONUŞMAK
Bilip unuttuklarımız, hiç duymadıklarımız... Moda jargonuna yabancı kalmamak için bu listeyi iyi oku!
Athleisure: Spor kıyafetlerini, spor dışında herhangi bir yerde giymek.
Athluxury: Lüks spor giyim. Spor yapmaya değil de külübe dans etmeye gidiyorsunuz, hem de Yeezy’lerinizle.
Big Cat Family: Büyük kedilerin kürk desenlerine sahip her parça!
Bomber: Ceketini biliyor olsak da kelimenin tam anlamı “bombacı pilot”.
Boudoir Fashion: İç giyimin dışarıda kullanılması.
Canadian Tuxedo: Denim ceket altına, denim pantolon. “Super Troopers” filminden bize yadigar deyim.
Capsule Collection: Parçaların kendi aralarında kombinlenebildiği, az parçalı koleksiyon. ÖRN: TOMMY x GIGI
Chandeliers: Çok sallantılı, büyük taşlı küpe.
Contemporary: Modaya uygun, orta sınıf tasarım ürünler.
Corduroy: Fitilli kadife.
CSM: Central Saint Martins. Moda dünyasının Hogwarts’ı.
Duster: İpek, saten gibi ince bir kumaştan palto.
Fanny Pack: Babaların favori gençlik aksesuarı, bel çantası!
Fast Fashion: Büyük hazır giyim markalarının catwalklardan ilham alarak hazırladıkları koleksiyon.
Fluted Hem: Straplez balık elbiseyi diz altından kestiğinizi hayal edin…
Tomris Candan’ın moda sözlüğünün devamı ALL Ocak 2017 sayısında.