BU AY DERGİDE Ocak 2017

AKICI MODA KONUŞMAK

Bilip unuttuklarımız, hiç duymadıklarımız... Moda jargonuna yabancı kalmamak için bu listeyi iyi oku!

Athleisure: Spor kıyafetlerini, spor dışında herhangi bir yerde giymek.

Athluxury: Lüks spor giyim. Spor yapmaya değil de külübe dans etmeye gidiyorsunuz, hem de Yeezy’lerinizle.

Big Cat Family: Büyük kedilerin kürk desenlerine sahip her parça!

Bomber: Ceketini biliyor olsak da kelimenin tam anlamı “bombacı pilot”.

Boudoir Fashion: İç giyimin dışarıda kullanılması.

Canadian Tuxedo: Denim ceket altına, denim pantolon. “Super Troopers” filminden bize yadigar deyim.

Capsule Collection: Parçaların kendi aralarında kombinlenebildiği, az parçalı koleksiyon. ÖRN: TOMMY x GIGI

Chandeliers: Çok sallantılı, büyük taşlı küpe.

Contemporary: Modaya uygun, orta sınıf tasarım ürünler.

Corduroy: Fitilli kadife.

CSM: Central Saint Martins. Moda dünyasının Hogwarts’ı.

Duster: İpek, saten gibi ince bir kumaştan palto.

Fanny Pack: Babaların favori gençlik aksesuarı, bel çantası!

Fast Fashion: Büyük hazır giyim markalarının catwalklardan ilham alarak hazırladıkları koleksiyon.

Fluted Hem: Straplez balık elbiseyi diz altından kestiğinizi hayal edin…

Tomris Candan’ın moda sözlüğünün devamı ALL Ocak 2017 sayısında.