10. YILA ÖZEL YARIŞMA

BU AY DERGİDE Nisan 2017 4 gün önce

10.yılımızı kutladığımız Nisan ayında sizler için çok özel bir yarışma düzenliyoruz. Detaylar için tıklayın.

ALL, Nisan ayında 10. yaşını kutluyor. Siz de yaratıcılığınızı konuşturarak bu kutlamada bizlere eşlik etmeye ne dersiniz? 10.yaşımız şerefine çok özel bir yarışmayla karşınızdayız.

ALL’un üç farklı kapağını aşağıdaki linkten indirin, istediğiniz kapak görselini sizler için hazırladığımız örnekteki gibi yorumlayarak Instagram’da paylaşın. En yaratıcı 10 çizime bir yıllık ALL iPad üyeliği hediyemiz.

https://files.fm/u/pxhuuask

Yarışma kuralları:

– Katılımcıların @allmagazine hesabını takip etmesi.

– Paylaşımların #ALL10yasinda ve @ToALLwithLove etiketleriyle gerçekleşmesi ve @allmagazine hesabının mention edilmesi.

– Son katılım tarihi 23 Nisan 2017.

– Yarışmanın sonucu 25 Nisan 2017 tarihinde all.com.tr ve sosyal medya hesaplarında açıklanacak.