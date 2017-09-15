TOMMY HILFIGER TOMMYNOW 2017 CANLI YAYIN

ALL TV 11 saat önce Yunus Başaran

TOMMYNOW 2017 Sonbahar-Kış defilesini buradan izleyebilirsiniz!

New York’la başlayıp Los Angeles’la devam eden TOMMYNOW küresel lansman etkinliklerinin üçüncüsü, Londra’nın ikonik müzik mekanı Roundhouse’ta deneysel bir “See Now Buy Now” defilesiyle gerçekleşecek. Tommy Hilfiger Sonbahar-Kış koleksiyonunu da görme şansına erişeceğimz bu etkinliğe Genel Yayın Yönetmenimiz Debora Zakuto, yerinde izleyecek ve deneyimlerini Instagram hesabımızdan anlık olarak paylaşacak.

Tommy Hilfiger, Londra Moda Haftasının kapanışını da yapacağı, 19 Eylül 2017 Salı akşamı 21:30’da gerçekleşecek TOMMYNOW 2017 Sonbahar-Kış deneysel defilesini canlı olarak izleyebilirsiniz.

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