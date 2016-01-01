HANDE DOĞANDEMİR İLE KAMERA ARKASI

ALL TV 32 dakika önce Bağlan Keskin

ALL Eylül sayısı için kamera karşısına geçen Hande Doğandemi'in merak edilen kamera arkası röportajı.

Karşınızda Hande Doğandemir!

Sosyal medya gücünü de arkasına alan oyuncuların en başarılılarından biri. Üstelik bütün bu kalabalığın içinde karşımızda çok da sakin ve pozitif bir insan var. Nasıl mı anladık? Uzun yola çıktık, her şey yolunda gitti. Eğer siz de bu yolculuğu merak ediyorsanız, hepinizi aşağı kamera arkası video’sunu izlemeye ve ALL Eylül sayısına göz atmaya davet ediyoruz.

Röportaj: Bağlan Keskin

Moda editörü: Nazlı Alaca

Fotoğraf: Koray Parlak

Video: Ziya Kino