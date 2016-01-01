ALL TV Bağlan Keskin
DEMET ÖZDEMİR BACKSTAGE
'Sen Kiminle Dans Ediyorsun' filminin yıldızı Demet Özdemir, ALL Kasım sayısında.
Herhalde romantik komedinin kraliçesi desek kimden bahsettiğimizi anlarsınız. Genç yıldız Demet Özdemir, Kasım ayının baş kahramanı. Tam da ‘yeni feminen’ konusunun etrafında dolanırken, bu tanımın altını çok iyi çizen bu genç yıldız kalbimizi ısıtıyor. Kendisiyle gerçekleştirdiğimiz çok özel çekim ALL Kasım sayısının sayfalarını süslerken çekim sonrası gerçekleştirdiğimiz eğlenceli röportaj all.com.tr’de sizlerle…
Röportaj: Bağlan Keskin
Moda editörü: Aslıgül Arslanalp
Video: Ziya Kino
Fotoğraf: Cihan Alpgiray