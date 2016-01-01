ALL TV Bağlan Keskin
BESTEMSU ÖZDEMİR BACKSTAGE
Meryem dizisiyle ekranlara dönen Bestemsu Özdemir ile çok özel kamera arkası.
Meryem adlı diziyle ekranlara çok sevdiğimiz bir isim geri döndü.
Bestemsu Özdemir’den bahsediyoruz. Her yerde konuşulan dizisinin yanında, onu bir de Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filminde görmeye hazır olun! Genç oyuncuyla eğlenceli röportajımız ALL Eylül sayısında yer alırken kendisiyle çekimler sırasında yaptığımız eğlenceli sohbetler ALL TV’de sizlerle…
Röportaj: Bağlan Keskin
Moda editörü: Ceren Çetinoğlu
Fotoğraf: Mustafa Çetin
Video: Ziya Kino