BESTEMSU ÖZDEMİR BACKSTAGE

ALL TV 7 saat önce Bağlan Keskin

Meryem dizisiyle ekranlara dönen Bestemsu Özdemir ile çok özel kamera arkası.

Meryem adlı diziyle ekranlara çok sevdiğimiz bir isim geri döndü.

Bestemsu Özdemir’den bahsediyoruz. Her yerde konuşulan dizisinin yanında, onu bir de Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filminde görmeye hazır olun! Genç oyuncuyla eğlenceli röportajımız ALL Eylül sayısında yer alırken kendisiyle çekimler sırasında yaptığımız eğlenceli sohbetler ALL TV’de sizlerle…

Röportaj: Bağlan Keskin

Moda editörü: Ceren Çetinoğlu

Fotoğraf: Mustafa Çetin

Video: Ziya Kino