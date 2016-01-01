SIRA ERKEK KOLEKSİYONUNDA

ALL MEN 15 saat önce Dilara Yilmaz

Ünlü kadın aksesuar markası Mansur Gavriel, hazır giyimden sonra şimdi erkek koleksiyonu çıkarmaya hazırlanıyor.

Floriana Gavriel ve Rachel Mansur isimli iki tasarımcı arkadaşın 6 yıl önce, minimal tasarımıyla piyasaya çıkardıkları kova çantaları adeta fenomen olmuş ve uzun bekleme listeleriyle gündeme gelmişti. Mansur Gavriel’in “it” brand olması çok uzun sürmedi. Çantadan sonra ayakkabı koleksiyonunu tanıtan marka, ardından ilk hazır giyim koleksiyonunu tanıttı. Pastel tonlar ve minimal tasarımların ağırlıklı olduğu koleksiyon moda dünyasından tam not almıştı. Şimdi ise bu minimalliği erkek modasına taşıyan ikili, 11 parçalık bir koleksiyon çıkarıyor. New York mağazaları ve Mr. Porter’da satışa çıkacak koleksiyonda cüzdanlar, evrak çantası, sırt çantası gibi ürünler bulunuyor.

YAZI DİLARA YILMAZ