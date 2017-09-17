RAHAT, ÇAĞDAŞ VE “ESNEK”

ALL MEN 5 saat önce Ilgaz Gökırmaklı

Dockers yeni koleksiyonu Smart 360 Flex ile, erkeklere günün her anına uygun konfor ve rahatlık vadediyor.

“Erkekler bir pantolondan ne ister?” sorusu ile yola çıkan Dockers, 30 yıllık khaki uzmanlığını zirveye taşıyor. Khaki pantolonları optimize ederek tasarladığı yeni koleksiyonu Smart 360 Flex, tipik streç kumaşların aksine dört yöne doğru esneme özelliği ile oldukça dikkat çekiyor. Smart 360 Flex koleksiyonundaki parçalar, rahatlığı ve çağdaş görünümüyle, erkekleri sabahın ilk saatlerindeki bir üst yönetim toplantısından, geceye uzanan happy hour’lara kadar en şık şekilde taşıyor. Bunun yanı sıra rahatlığı ve şık görünümü ile şimdiye kadar erkek gardıroplarına dahil olmuş en işlevsel tasarımlardan biri olmaya aday. Pantolonların bel bandı streç kumaşlar sayesinde yumuşak ve esnek. Ayrıca cep telefonu ve diğer kıymetli eşyalar için tasarlanan gizli cepleri konforu zirveye taşıyor.

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