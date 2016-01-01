PITTI UOMO SOKAK STİLLERİ

ALL MEN 5 saat önce Yunus Başaran

Moda haftalarının amacı sadece koleksiyon sunumları ya da defileleri gerçekleştirmek değil.

Markalar yoğun bir tempoyla hazırlandıkları bu günlerde, aslında modanın geleceğine yön veriyorlar. Moda sadece kadın da demek değil. Özellikle front-row diye tabir edilen ilk sırada konumlanan, karşı cinsleri kadar ilgi gösteren erkeklerin gözü kulağı moda haftalarında. Hatta daha spesifik olacak olursak erkeklerin yıl boyu bekledikleri o günler geldi. İlk olarak Londra Moda Haftası ile başlayan Erkek Moda Haftaları tam gaz devam ediyor. Ve içlerinden açık ara sıyrılan, bir çok erkek giyim markasının defilelerinin gerçekleştiği Pitti Uomo şu sıralar Milano’da yapılıyor.

Pitti Uomo’da davetliler oldukça çeşitliydi. Klasik görünüme kendi stillerini ekleyen trend-setter’ları, sokak stiliyle daha rahat görünmeye çalışanlar takip ediyordu. Blazer ceketler ile cepkenler favori parçalar arasındayken, 70’lere dönüşe burada da karşımıza çıkıyor olması hiç de sürpriz gelmedi.

Pitti Uomo’da yer alan markalar kadar sokak stilleriyle damga vuran erkek davetlilerin görünümleri için devam edin.

YAZI YUNUS BAŞARAN