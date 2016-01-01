MİNİMAL VE ERKEKSİ; CALVIN KLEIN BOOST

ALL MEN 2 gün önce

Calvin Klein'in minimal tasarım çizgisi çok sevilen Boost saatlerinde de karşımıza çıkıyor.

İç çamaşırlarına aşık olduğumuz Calvin Klein’in minimal çizgilerine hayranlık duyduğumuz bir saati var. Calvin Klein Boost, sportif olduğu kadar modern ve klasik çizgilere sahip bir saat. En belirgin özelliği ise kalınlığıyla 3. bıyut etkisi yaratan camı. Saati benzersiz kılan diğer bir özelliği ise kasa ve kadranda kullanılmış olan kontrast renkleri. Büyüleyici terimini baştan yaratan Calvin Klein Boost, detaylıca simetrik, erkeksi ve cesur bir saat. Paslanmaz çelik ve siyah PVD’nin kusursuz birleşiminden doğan gücü gözle görülür bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ayrıca saatin 3 bar su geçirmezliğinin olması da ayrı bir hoşluk katıyor.

YAZI YUNUS BAŞARAN