LEWIS HAMILTON’LA PUMA ŞİMDİ BAMBAŞKA

ALL MEN 9 saat önce Dilara Yilmaz

Alman spor giyim markası PUMA, yeni erkek performans ürünlerini Lewis Hamilton ile tanıttı.

Puma, sokakların da bir spor salonu, koşu pisti veya bir sahne olabileceğinin farkına vararak hayata geçirdiği 24/7 kampanyası ile hem sokak tarzını yakalayan hem de maksimum antrenman performansı sağlayan bir koleksiyona imza atıyor. Kampanyanın yüzü ise 4 kez FIA Formula One Dünya Şampiyonu olan Lewis Hamilton. 24/7 kampanyası ile antrenmanlar sadece spor salonları ile sınırlı kalmayacak. Kampanya hakkında konuşan Hamilton, “Benim için antrenman yapmak hayatımdaki en önemli şey. Antrenmanı sadece fit olmak için değil, işimin çok Önemli bir parçası olduğu için yapıyorum. Her koşu öncesi kilolarca ter döküyorum ve bu benim için kazanmak ve kaybetmek arasında inanılmaz bir fark yaratıyor. Fakat burada mükemmel olan şey, PUMA ailesine katılan en yeni üye olmamın yanında 24/7 kampanyasının ve karakterimin %100 eşleşmesi.” dedi.

YAZI DİLARA YILMAZ