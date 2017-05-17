JEGOR VENNED’Lİ MANGO

ALL MEN 2 gün önce

Jegor Venned'in, Mango’nun 2017-18 Sonbahar-Kış erkek modeli olması hepimizi heyecanlandırdı.

Yeni sezon kampanya çekimlerini gerçekleştiren Mario Sorrenti’nin büyük işleri arasında sayılabilecek bu projede, Jegor Venned, hiç olmadığı kadar maskülen. Mango’nun hiçbir zaman değişmeyen zamansız çizgisi bu sezonda konumunu koruyor. Tercih edilmesinin en büyük sebeplerinden olan bu faktör, hem geçmişi yad ediyor, hem de tasarım çizgileriyle aslında her zaman var olduğunu gösteriyor. Jegor Venned’in kendisini ve moda hayatı içerisindeki konumunu anlattığı eğlenceli röportajı hemen aşağıda.

Tarzını nasıl tanımlarsın?

Belirli bir tarzım olduğunu zannetmiyorum. Tamamen ruh halime, hava şartlarına ve çevreme bağlı…

Kariyerindeki en önemli an senin için hangisiydi?

ABD vizemin çıkması ve New York’a gitmem

Model olmanın iyi ve kötü tarafları nelerdir?

O kadar çok var ki! Neredeyse bir kompozisyon yazabilirim bu konu ile ilgili

Moda ikonun kim?

Rusya’daki dedem. Bana öğrettiği herşey, bilgileri, enerjisi bu dünyadan değil sanki. Sanırım o bir uzaylı!

Mango ile yaptığın çekimlerden hangi kıyafeti saklamak isterdin?

Muhtemelen siyah Chelsea botları.. Zamansız bir parça ve çok sade

En çok sevdiğin kitap, film ve müzikler hangileri?

En çok sevdiğim kitabım yok, okumayı pek sevmem. En sevdiğim film Brat 2 filmi. Çocukluğumdan beri bir çok kez izledim ve hala çok seviyorum. Her gün izleyebilirim. Rus bir film. Müzik için ise sevdiğim belirli bir tarz yok. Ruh halime göre değişiyor ama hip-hop, rap, metal ve rock müziği çok seviyorum. Şu aralar Viktor Tsoi’yi çok dinliyorum. 90’lı yılların rus bir rock şarkıcısı.

Çalışmadığın zamanlarda neler yaparsın?

Birçok şey! Çok seyahat ediyorum bu yüzden dünyanın neresinde olduğuma göre değişir. Futbol, müzik ve sanat en sevdiklerim. New York’ta kaykay’a başladım. Dediğim gibi neredeysem ona göre değişkenlik gösterir.

YAZI YUNUS BAŞARAN