ERKEKLER İÇİN OLMAZSA OLMAZ 5 BAKIM ÜRÜNÜ

ALL MEN 22 saat önce

Bakımlarına düşkün erkekler için aşık olacakları, çantalarından eksik etmeyecekleri 5 bakım ürünü

Bakım denince, akıllara sadece kadınların alışveriş yaptığı güzellik dünyası geliyor. Doğru, ancak erkeklerin de kozmetik ürünleri kullandığı bir dönemdeyiz. Kullanmaya başladıktan sonra “daha önce neden denememişim?” dedirtecek 5 eşsiz ürünü sizler için sıraladık.



Nuxe Men Çok Fonksiyonlu Göz Çevresi Bakım Kremi

Stresli geçen günlerin hatta haftaların ardından, kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de ilk yıkım sinyalleri çildimizde gerçekleşiyor. Göz ve boyun çevresi cildimiz ince olduğu için ilk sinyaller de buralarda baş gösteriyor. Nuxe’un tamamiyle erkekler için özel olarak çıkarttığı Nuxe Men ailesine ait bu çok fonksiyonlu göz çevresi kremi, koyu halkaları, yaşlanma belirtilerini ve göz altı torbalarının görünürlülüğünü tek bir adımda azaltıyor. Göz çevresini yukarı kaldırıp daha dinç bir görünüme kavuşmanızı sağlıyor.

Kiehl’s Sakal Bakım Yağı

Sakal kullanımının hızla arttığı şu günlerde, yeterince ilgi göstermediğimiz sakalların yapılarında değişiklik oluyor. Gün boyu maruz kaldığımız, sigara, egzoz dumanı gibi hava kirliliğinin başlıca etkenlerinin saç ve sakal yapıları üzerindeki etkilerinin ne denli büyük olduğuna inanamazsınız. Saçlarımız için çıkarılan bakım kremleri ve yağları, bu partikülleri bir nebze olsun uzaklaştırıyor olsa da aynı şey sakallarımız için geçerli değil. Kiehl’s’ın bu sakal bakım yağı, içeriğindeki sandal ağacı, sedir ağacı ve okaliptüs yağlarıyla bahsettiğimiz bariyeri oluştururken, sakallarımızı besleyip yumuşatıyor. İnanın alışkanlık yapacak türden bir kokuya sahip!



Molton Brown Çok Amaçlı Temizleyicisi ve Banyo Tuzu

Molton Bwon’ın ikonik haline gelmiş Madagascar karabiberinin kokusuyla duş yaptığınız an, daha önce böyle ferahlatıcı bir kokuyu neden denemediğinizi sorgulayacaksınız. Saç, yüz, vücut temizliği yanı sıra traş için de kullanılan bu temizleyici seyahatlerinizin kurtarıcısı olacak. Madagaskar karabiberi yanı sıra, greyfurt ve kakule özlerinin bir diğer konuğu ise Molton Brown Banyo Tuzu. Spor sonrası yorulmuş kas kütlenizi dinlendirmek için mükemmel bir araç. İki kapak dolusu tuzu akan suyun altına doğru küvetinize ekleyin!

Urban Care Sea Salt Sprey

Tam anlamıyla erkeklere özel olmasa da Urban Care ailesinin yeni üyesi Sea Salt Sprey, son günlerdeki radarımızda. Çabasız şıklık için en uygun ürünlerden biri olan bu sprey, saf deniz tuzu içeriğiyle, denizden çıkmış gibi havalı saçlara sahip olacaksınız. Mat ve dağınık haliyle doğal bir görünüm…



Giorgio Armani Code Profumo

Erkek kokuları arasından başarıyla sıyrılmış, konuşulan diğer parfümlere görece yeni sayılabilecek bir koku var sırada; Giorgio Armani Code Profumo. Oryantal ve baharatlı notalarıyla oldukça egzotik olan bu kokunun açılış notaları yeşil elma, yeşil mandalin barındırıyor. Orta notaları arasında portakal çiçeği, küçük hindistan cevizi ve lavantanın muhteşem uyumu geliyor. Ve son olarak tonka faulyesi ve amberin odunsu birleşimi ile tamamlanıyor.

YAZI YUNUS BAŞARAN