BİR DOĞA ERKEĞİ

ALL MEN 11 saat önce Bağlan Keskin

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın en çok merak edilen isimlerinden Ozan Akbaba, uzun bir doğa yürüyüşüne çıktı. Bir erkeğin bütün yüklerinden arınarak nasıl kendine döndüğünü görmek istiyorsanız, devam edin...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki İlyas karakteriyle birçok insanın beğenisini toplayan Ozan Akbaba, o ağır dünyanın içinde bir karaktere hayat vermiş çağdaş bir erkek aslında. Güvenebileceğiniz bir dost, eşine aşık bir adam ve çok heyecanlı bir baba adayı. Ve şimdi, hiç görmediğiniz bir şekilde karşınızda. Ozan Akbaba, doğa adamı olarak bizi uzun bir yürüyüşe çıkarıyor. Bu sırada evsiz bir köpeği sahiplenmeyi de ihmal etmiyor.

RÖPORTAJ BAĞLAN KESKİN

STYLING MELİSA CÖMERT

VIDEO ZİYA KİNO

FOTOĞRAF ÖZKAN ÖNAL