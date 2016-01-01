AXE’DAN MESAJ VAR

ALL MEN 2 gün önce Yunus Başaran

Erkeklerin beylik, erkeklik klişelerinden kurtulmalarını destekleyen AXE’ın “Sessiz Kalmıyoruz” kampanyası ile ses getiriyor.

Dünyanın önde gelen erkek bakım markası AXE, geçtiğimiz günlerde “Kırdıysak Özür Dileriz” isimli bir etkinlik gerçekleştirdi. En başta “özür” kelimesini duyunca şaşırmıştık. Malum özür dilemek herkesin kolayca yapabildiği Bir şey değildi.

Etkinlikte konuşan Unilever Kişisel Bakımdan Sorumlu Pazarlama Direktörü Alper Eroğlu’nun açıklamalarıyla her şey açıklığa kavuşmuştu.

AXE deodorantlarının kapaklarıyla ilgili sorun yaşamayan erkek yoktur. Alınan ilk günlerde sinir bozucu şekilde kırılması, sosyal medyada oldukça konuşulur olmuştu son zamanlarda. Bunun ne kadar itici olduğunu fark eden marka yetkilileri ise bu etkinlikle yeni kapakları ve sistemini anlatıp, bulunduğu yeni kokuların yer aldığı birkaç deodorantı da tanıttılar. Şu sözleriyle bizlerden koca bir alkış aldılar: “Kırdıysak Özür Dileriz”.

Marka bu hassasiyeti pekiştirircesine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de bir mesaj yayınladı. Kadına yapılanlara susmak, erkekliğe sığmaz diyen AXE, “Sessiz Kalmıyoruz” filmiyle susmadığını gösterdi ve tüm erkekleri de sessiz kalmamaya davet etti.

YAZI YUNUS BAŞARAN