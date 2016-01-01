ZARAFETİN SİMGESİ KALEM ETEKLER

ALIŞVERİŞ 20 saat önce Ezgi Şuekinci

Kadınların şık ve feminen görünmek adına girdiği onca çaba olduğu gibi, tüm bu çabalara çözüm olabilecek bir de kaçış yolu var: Kalem etekler.

Dönem dönem kendisini gösteren ve her seferinde trend listelerine adını yazdıran kalem etekler, kadınların gündelik ya da iş hayatında oldukça sık tercih ettiği parçalardan. Feminen ve stil bir görünüme sahip olan bu etekler, birlikte kullanıldığı hemen hemen her şeyle uyum sağlayabiliyor ve şıklığın kapılarını aralıyor. Sokak modasının kalbi ise şu sıralar kalem eteklerle atıyor.

Kalem eteklerin, gömleklerle, blazer ceketlerle, oversized kazaklarla olan samimi arkadaşlığı, tasarımcıların defilelerine de sıklıkla konu oluyor. Son olarak Milano Moda Haftası’nda, Prada, Gucci, Fendi, Max Mara ve No. 21 gibi markaların görücüye çıkardığı koleksiyonları, kalem eteklerin önümüzdeki kış sezonunu ele geçireceğinin sinyallerini veriyor. O halde son dönemde rahatlığın ve konforun temsilciliğini üstlenen sneaker’ları, buram buram kış kokan kalın tabanlı botları ya da zarafetin simgesi topuklu ayakkabıları kalem eteklerle birlikte görmeye hazır olun!

HAZIRLAYAN EZGİ ŞUEKİNCİ