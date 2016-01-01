ZAHMETSİZCE HAZIRLANAN 5 KONSER KOMBİNİ

ALIŞVERİŞ 9 saat önce Ezgi Şuekinci

Konser şıklığının anahtar kelimelerini söylüyoruz! “Zahmetsiz ve Konforlu”

Sonbaharı dolu dizgin yaşadığımız şu günlerde, şehri saran birbirinden güzel konserler gözümüze çarpıyor. En sevdiğiniz grubun ya da şarkıcının konserine gidip, binlerce insanla hep bir ağızdan şarkılar söylemek fikri, sizin de kulağınıza hoş geliyor değil mi? “Peki ya ne giyeceğim?” sorusu da beraberinde geldiyse, size birkaç önerimiz var!

Sıcakla soğuk arasında bir yerlerde duran havaların, kombin yapma sürecimizi, en iyi haliyle bir saat uzattığı doğru ancak fazla çaba göstermeden bir araya getirilen parçalar da bize şıklığın kapılarını aralayabilir. Güzel bir konser kombini oluşturabilmek için gerekli olan en önemli şey elbette yaratıcılık. Hayal gücünüzden beslenerek hazırlayacağınız kombinler, hem sizin tarzını yansıtacak hem de hoş bir görünüm elde etmenize yardımcı olacak. Kombinlerinizi oluştururken, gideceğiniz her konser alanının, özgün atmosferlere sahip olduğunu da aklınızda bulundurursanız, hazırlık süreciniz hayli hızlanacak. Sezonun trendi tek renk kombinlerine, denimlere, bomber ceketlere, basic tişörtlere, çapraz askılı çantalara, kalın tabanlı botlara ya da sneaker’lara yönelmek, konser kombininiz için doğru tercih olacak. Sürece dair daha detaylı ipuçları arıyorsanız, galerimiz aşağıda!

HAZIRLAYAN EZGİ ŞUEKİNCİ