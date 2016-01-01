YUMUŞACIK KADİFE BOTLAR SEZONUN TRENDİ

ALIŞVERİŞ 20 saat önce Yunus Başaran

Sonbahar çok da alışveriş havası olmasa da bu ayakkabılara sahip olmak isteyeceksiniz!

Mevsimler, kıyafetlerimizi etkilediği kadar ruh halimize de oldukça etki ediyor ama duygu karmaşasını yaşatan tek mevsim tartışmasız sonbahar. Ne giyeceğini bilememenin yanına ne hissedeceğini bilememek de eklenince kombin yapmak biraz daha zorlaşıyor. İşte bu noktada moda, bizlere yardımcı olabilecek onlarca tasarım sunuyor. Tıpkı kadife botlar gibi. Öyle bir ayakkabı düşünün ki hem şıklığından ve zarafetinden bir şey kaybetmesin, hem de soğuyan havaların karşısında durarak sımsıcak bir konforu size hediye etsin. Parlak ya da mat, onlarca formu, rengi ve deseni bulunan kadife botlara ulaşmak da çok kolay üstelik. Çünkü tasarımcılar, son yılların trendi bu botlardan vazgeçemedi ve oldukça bonkör davranarak sayısız ayakkabıyı beğenilerimize sundu.

Gündelik hayatımızda denimlerle ya da özel bir günde tek parça bir elbiseyle kombinleyebileceğimiz sezonun aynası kadife botlara yatırım yapmaktan çekinmeyin. Bizden demesi!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ