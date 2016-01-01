YENİ YILA ÖZEL 1 CEKET 4 KOMBİN ÖNERİSİ

ALIŞVERİŞ 1 saat önce Ezgi Şuekinci

Yılbaşı akşamı kapıya dayandı! Peki kombinler hazır mı?

Her yıl heyecanla beklediğimiz yılbaşı akşamına çok az bir süre kaldı. Yeni yılın gelişini dışarıda kutlayacak olanlar, plan program işini de neredeyse bitirdi. Yılbaşı akşamı, elbette yılın en özel anlarından biri. Hal böyle olunca, kombin yapma süreci her zamankindan biraz daha uzun oluyor. Zorlu süreci başarıyla atlatmış ve kombinlerini şimdiden oluşturmuş okuyucularımıza bizden kocaman bir tebrik! Ancak biz, henüz ne giyeceğine karar veremeyen okurlarımızı da düşündük ve tek bir parça ile 4 kombin önerisi hazırladık. Bu kez star parçamız ise kırmızı blazer ceket!

HAZIRLAYAN EZGİ ŞUEKİNCİ