ALIŞVERİŞ

YENİ YIL KÖYÜ

Zorlu Center’ın giriş katında açılan Yılbaşı Köyü 31 Aralık’a kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Yeni yıl heyecanının dört bir yanımızımı sardığı şu son günlerde kendinizi 2017’nin kollarına bırakmadan önce sevdiklerinize küçük hediyeler almak için Zorlu Center mükemmel bir atmosfer yaratmış. Zorlu Center’ın girişinde bulunan açık hava meydanına kurulan Yılbaşı Köyü, ışıkları ve renkleriyle yeni yılın yaklaştığını hissettiren bir pazar. Küçük kulübelere içerisinde yer alan stantların sıra sıra dizili olduğu pazarda tekstil, dekorasyon ve teknoloji alanında pek çok markayla karşılaşmak mümkün. Alanda müzikler özel bir yayınla Power FM’den ayrıca 17 sanatçının yeni yıla özel tasarladığı dev yılbaşı topları da ortama sanatsal bir hava katıyor. Katılımcı markalar arasında Sabunİstanbul, Atölye11, Begart, Bonaise İstanbul, Chic Town, Lucky Culture, Pap, Mon Joie, Morikukko, Mesele, Mazura, Zek Tasarım, 7Elephants, T.ease Wear Project var.

31 Aralık 12:00’a kadar Zorlu Center Meydan