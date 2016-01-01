YILBAŞI HEDİYE REHBERİNİZ HAZIR

ALIŞVERİŞ 1 gün önce Ezgi Şuekinci

Yeni yıl heyecanı doruklara ulaşmak üzere!

Yılbaşı gecesi nerede olsam, hangi kıyafetleri giyinsem gibi düşüncelerin gün yüzüne çıktığı şu günlerde, hepimizin ortak bir tatlı telaşı daha var. Elbette hediye seçmek. Eğlenceli ama bir o kadar da sıkıntılı geçen bu süreç, öyle ya da böyle mutlu sona bağlanıyor ancak zorlu süreci en kolay şekilde atlatmak da mümkün. Siz de sevdikleriniz için hala hediye seçemeyenlerdenseniz, söyleyeceklerimize mutlaka kulak vermelisiniz!

1 ay önceden yeni yıl konseptiyle süslenen virtinlerden de anlaşılacağı üzere, yılbaşı hediyelerinin bambaşka bir heyecanı ve anlamı var. Onlarca seçenek arasında aklınızın karışıyor olması da gayet olağan bir durum. Ancak hediye alacağınız kişinin özel ilgi alanlarına ve yılbaşı gecesini anımsatacak bir armağan seçmeye özen gösterirseniz bu süreci başarılı bir şekilde atlatabilirsiniz. O halde gelin sizin için hazırladığımız hediye rehberine detaylıca göz atalım!

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