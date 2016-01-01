ALIŞVERİŞ

YENİ ULAŞILABİLİR ‘IT BAG’ ADAYI

Mansur Gavriel'den satış rekorları kıracak yepyeni bir çanta adayı: Lady Tote.

Moda tarihinin en hızlı popüler olan çanta modellerinden biri Mansur Gavriel poşet çantasıdır. 2012’de lanse edilmesinin ardından ulaşılabilir fiyatıyla dikkat çekerek yüzlerce insanın bekleme sırasında olduğu listeler oluşmaya başladı. Hatta Lyst’in açıklamasına göre 2015’te bu çanta modelinin satışa sunulduğu gün aynı anda binden fazla kişinin aynı çantayı satın almaya çalışmış. Şimdi ise Mansur Gavriel ‘it bag’ olacak yepyeni bir çanta modelini beğenemize sunuyor: Lady Tote.

Karlie Kloss ve Gigi Hadid’in vazgeçilmezi olan bu çanta oldukça kullanışlı. İster bir toplantıdan diğerine giderken masaüstü bilgisayarınızı Lady Tote çantanızda taşıyın, isterseniz de spora giderken eşyalarınızı saklayın. Ancak en güzel yanı Bucket Bag gibi şu anlık bir bekleme listesi olmayışı. Mansur Gavriel ekibi bu sefer gelen talebe hazırlık yaparak bu çanta modelini lanse etmişler. Bakalım bekledikleri geri dönüşü alacaklar mı?