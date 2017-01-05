YENİ JEAN, YENİ İKON

ALIŞVERİŞ 3 gün önce

Hızlı moda dünyasının eskitemediği jean pantolonlar, son iki sezondur gücünü artırarak gardıroplarda hakimiyetini ilan etti.

Ne giyeceğimize dair herhangi bir ipucunun bulunmadığı günlerde işimizi kolaştıran jean pantolonlar, minik değişikliklerle her ortamda cool. Moda haftalarının, günlük rutinlerin başrolündeki jean’ler, bilindik sınırlarından çıkıp bu sezon ‘yeni ikon’ diyebileceğimiz modelleriyle sokak stilinin de hakimi. Moda dünyasındaki yeni işbirlikleriyle her geçen gün heyecanlandıran volanlar, işlemeler ve ve farklı paça detaylarıyla tanışmak için galeriye bi’göz atın.

HAZIRLAYAN KÜBRA ÖZDEN