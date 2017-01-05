YAZIN GÖKKUŞAĞI GÜNLERİ…

ALIŞVERİŞ 11 saat önce

Rainbow Week koleksiyonu bu sefer mayolarla gökkuşağı etkisi yaratıyor.

Havaya bakıp içimiz biraz kararsa da paniğe gerek yok. Yaz sıcakları öyle ya da böyle çok yakın bir zamanda bizleri etkisi altına alacak. Bu durumda markaların yeni sezon koleksiyonlarında yer alan mayo ve bikiniler ise renkleri, işleme ve desenleriyle içimizi adeta neşeyle ve deniz aşkıyla dolduruyor. Alberta Ferretti’nin Rainbow Week koleksiyonuna ait mayolar ise tam da bu türden.

Bu yılın başlarında tanıttığı 2017 Sonbahar/Kış koleksiyonunun bir parçası olan ve haftanın günleri eşliğinde, pastel renklerle hayat bulan kaşmir kazakların ardından Alberta Ferretti, bu parçaları yaz sıcaklarına uyarlama konusunda hiç gecikmiyor. Bu sefer oldukça canlı ve parlak renklerinden hakim olduğu mayolar yine haftanın günleriyle süsleniyor. Tatil yapmaya fırsatı olmayanların bile günlük tarzlarına kot veya eteklerle kolayca adapte edebileceği mayoları siz nasıl buldunuz?

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE