YAZIN EN SEVİLENİ: KETEN

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Kumaşlardan yazın en serin tutanı, keten...

Binlerce yıldır hayatımızda olan, Antik Mısır’da para birimi olarak kullanılan keten kumaşını bu yaz üzerinizden çıkarmayacaksınız. Bazıları tarafından çok çabuk kırıştığı için tercih edilmeyen keten, esnekliği ve serin tutmasından dolayı yazın vazgeçilmezleri arasında. Yaz aylarında, nefes alabilen bu mükemmel kumaştan bir pantolon veya tiril tiril bir elbiseyle, kendinizi Yunan tanrıçası gibi hissedeceksiniz. Keten kumaşın her vücut tipine problemsiz oluşu ve uygun fiyatları sayesinde hem rahat, hem de havalı bu kumaşı gardırobunuza eklemeniz için size en beğendiğimiz keten ürünleri seçtik.

DİLARA YILMAZ