ALIŞVERİŞ
YAZ ELBİSELERİNDE TROPİKAL ETKİ
Sıcak havalarda kadınların üzerinde çıkarmak istemedikleri elbiseleri artık daha egzotik bir havaya sahip.
Gardıroplarımızın baş köşesine yerleşen tiril tiril elbiseler, yaz ruhunu yansıtan tropikal desenlerle buluşursa… Bu eğlenceli ve renkli desenler sayesinde hem yaza ayak uyduruyoruz hemde enerjimizi yukarı çekiyoruz. Sade ama şık günlerin kurtarıcısı olan elbiselere tropikal desenler çok yakışıyor. Çabasız şıklığın sembolleri haline gelen elbiselerden oluşan alışveriş listemiz, hayat kurtaracak…
HAZIRLAYAN LARA KALECİK