ALIŞVERİŞ

YAZ ELBİSELERİNDE TROPİKAL ETKİ

Sıcak havalarda kadınların üzerinde çıkarmak istemedikleri elbiseleri artık daha egzotik bir havaya sahip.

Gardıroplarımızın baş köşesine yerleşen tiril tiril elbiseler, yaz ruhunu yansıtan tropikal desenlerle buluşursa… Bu eğlenceli ve renkli desenler sayesinde hem yaza ayak uyduruyoruz hemde enerjimizi yukarı çekiyoruz. Sade ama şık günlerin kurtarıcısı olan elbiselere tropikal desenler çok yakışıyor. Çabasız şıklığın sembolleri haline gelen elbiselerden oluşan alışveriş listemiz, hayat kurtaracak…

Benetton, çiçek desenli kolsuz elbise, 124.99 TL | H&M, anvelop elbise, 99,99 TL | H&M, jarse elbise, 29,99 TL | Mango, petek desenli elbise, 129.99 TL

Yargıcı, v yaka askılı elbise, 149.90 TL | Zara, bordürlü ve çiçekli elbise, 129.95 TL | Zara, çiçekli elbise, 179.95 TL

Mango, çiçekli fırfırlı elbise, 99.99 TL | Stradivarius, kadife elbise, 69.95 TL | Yargıcı, fırfır detaylı elbise, 129.90 TL

HAZIRLAYAN LARA KALECİK

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