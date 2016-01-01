ALIŞVERİŞ Dilara Yilmaz
WATERGARDEN’DA ALIŞVERİŞ ŞENLİĞİ
Watergarden İstanbul, kadın girişimcileri biraraya getirerek alışveriş şenliği düzenliyor.
İstanbul, Ataşehir’de açılan alışveriş merkezi Watergarden İstanbul, 21-23 Eylül arası Alaluxa işbirliğinde alışveriş şenliği düzenliyor. Ayşegül Tuncer ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlikte moda, güzellik, teknoloji gibi farklı sektörlerden 50 marka katılacak. Ürünlerin satışından elde edilen gelirin bir kısmı maddi imkansızlıklardan eğitimine devam edemeyen çocuklara yardım eden TOÇEV’e bağışlanacak. Sürpriz aktiviteler ve workshoplarla çocuklarıda unutmayan etkinliğe katılım ücretsiz.
YAZI DİLARA YILMAZ