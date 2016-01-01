UZUN ETEKLER REVAÇTA

ALIŞVERİŞ 5 saat önce Ezgi Şuekinci

Bu etekler, stilinizi güçlendirmeye hazır!

Son yılların gözde trendi uzun etekler, 2017-2018 Sonbahar/Kış sezonundaki yarışın, en önemli adaylarından biri. Konforlu oluşları ve şık görünmeleri sebebiyle kadınların gardırobundan eksik olmayan bu kullanışlı parçalar, özellikle ilkbahar-yaz aylarında gün yüzüne çıkıyor olsa da şimdilerde durum farklı. Modanın dinamik akımına kapılan uzun etekler, artık birbirinden farklı formlarıyla ve kumaşlarıyla, soğuk kış günlerinin sıcacık kıyafetlerle dolu gardırobunun bir parçası. Sokakların yükselen değeri “Smart Casual” stiline de bol bol atıfta bulunan uzun etekler, oversized kazaklar ve sweatshirtlerle oldukça rahat kombinlenebiliyor. Yerlere kadar uzanan modellerinden, midi boyu andıran bilek hizası modellerine kadar stilinizi güçlendirmeye hazır olan bu eteklere mutlaka göz atmalısınız.

HAZIRLAYAN EZGİ ŞUEKİNCİ