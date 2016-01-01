ÜNİVERSİTE TANIŞMA PARTİSİNDE NE GİYECEĞİM?

ALIŞVERİŞ 16 saat önce Ezgi Şuekinci

Üniversite kulüplerinin düzenlediği tanışma partileri öğrenciler arasında çok popüler!

Üniversitelerin açılmasına birkaç hafta kala yeni başlayanları heyecan sararken, okula dönüşün birazcık stresli olan sevinci, tüm öğrencileri hakimiyeti altına aldı. Kendisine göre zorlukları olsa da üniversite yılları, insanın en dolu dolu geçirdiği zaman dilimi desek mübalağa etmiş olmayız. Çünkü üniversite hayatı boyunca etkinlikler ve geziler öğrencileri bekliyor olacak. Dönem başlarında okul kulüplerinin düzenlediği tanışma partileri ise öğrenciler arasında oldukça popüler. Her etkinlikte olduğu gibi tanışma partileri de “Ne giyeceğim?” konusunda ufak çaplı bir kriz yaşatıyor. Siz de önümüzdeki günlerde bir tanışma partisine katılacaksanız galeriye gidin ve önerilerimize kulak verin.

EZGİ ŞUEKİNCİ