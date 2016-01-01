TRENÇKOTLARINIZI BİR DE BÖYLE GİYİN!

ALIŞVERİŞ 16 saat önce Ezgi Şuekinci

Yaklaşan soğuk kış günleri, sonbahar gözdesi trençkotlara veda edeceğimizin de sinyallerini veriyor ancak bu sezon ayrılık vakti öyle kolay kolay gelmeyecek!

Bahar aylarının joker parçaları arasına adını altın harflerle yazdıran trençkotları, genellikle serinleyen havalarda gömleklerimizin ya da tişörtlerimizin üzerine alarak kullanıyoruz. Böylelikle istemeden de olsa trençkotlarımızın kullanma süresini kısaltmış oluyoruz. Eğer tam bir trençkot severseniz ve onlardan ayrılmak konusunda zorluk çekiyorsanız, size güzel bir haberimiz var. Bu sezon bayılarak giydiğimiz trençkotları, sonbahardan alıyoruz ve kışın ilk aylarına kadar taşıyoruz! Oversized kazakları, jean pantolonları, sıcacık sweatshirtleri ve botları, trençkotlarla buluşturduğumuz kombin önerilerimiz aşağıda!

HAZIRLAYAN EZGİ ŞUEKİNCİ