TOP 10 – FAHRİYE EVCEN FOR KOTON JEANS

ALIŞVERİŞ 6 saat önce Yunus Başaran

2017-18 Sonbahar-Kış Fahriye Evcen for Koton Jeans Koleksiyonu'ndan 10 favori parçamızı seçtik.

Koton Jeans, 2017-2018 Sonbahar – Kış sezonunda, reklam yüzü Fahriye Evcen’in tasarladığı Özgür Ruhlu Jean Koleksiyonu ile moda tutkunlarıyla buluşuyor.

Fahriye Evcen for Koton Jeans Koleksiyonu bu sezon dünyayı dolaşan, modern-gezgin çizgisiyle moda ve jean tutkunlarına yeni bir jean konsepti sunuyor. Tasarımlı denim çizgisiyle hazırlanan koleksiyon; göçebe, bohem ve özgür bir ruhu yansıtıyor. Koleksiyon yeni kalıplar, yeni yıkamalar ve yeni görünüm olmak üzere üç ana yönelim üzerinde biçimleniyor.

Etnik ve egzotik çizgilere sahip tasarımlarda, geniş renk skalasında çok sayıda feminen detay da yer alıyor. Yeni kalıplar, farklı ve boncuklu işlemeler, geniş renk seçenekleri ve sweat shirt’ler koleksiyonun anahtar parçaları olarak öne çıkıyor. Baharat ve hakinin farklı tonlarının pek çok parçada hakim olduğu görülüyor. Püsküller, desenler, volanlar, geniş paçalar gibi detaylar, ürünlerde egzotizmi ve kadınsılığı bir arada sunuyor. Koleksiyon, modern gezgin çatısı altında üç ana tasarım fikri üzerinde şekilleniyor.

İşte ALL ekibi olarak koleksiyondan favori 10 parçamız: