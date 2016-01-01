TERLİK; BASİT AMA ŞIK PARÇA

ALIŞVERİŞ 2 gün önce

Bildiğimiz terliklerin üzerlerine yerleşen logolar ile çekici olabilir mi? Oluyormuş.

Modanın en ilginç yanı, beğenmediğimiz parçalar için “ya eskiden…” diye başlayan yerme cümlelerimizi bizlere yutturması. 90’lar başında başlayan plastik terlik akımı büyük bir ivme kazanarak, modaya yön veren Chanel, Prada, Dolce&Gabbana gibi markaların radarlarına takıldı. Birbiri ardına çıkan, özellikle markaların logolarının kullanıldığı şekil şekil, renk renk plastik terlikler, hayatımıza giriyor. Ve biz de bu akıma kapılıyoruz. Terliklerin en ilginç yanı ise, sadece havuz başı ya da plajlarda kullanılmaması. Onlar her yerdeler.

HAZIRLAYAN YUNUS BAŞARAN