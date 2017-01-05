TELEFONUM OLMADAN ASLA…

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Louis Vuitton ve Chaos sayesinde iPhone kılıfları, 2017'nin yeni vazgeçilmez aksesuarı.

Hayatımızın olmazsa olmazlarından akıllı telefonlar, moda dünyasının radarına takılıyor. Bu aksesuarın en az çantalar kadar vazgeçilmez olduğunu düşünen Nicolas Chesquiere, Louis Vuitton’un 2017 İlkbahar/Yaz koleksiyonunda Petit Malle portföylerin cep telefonu kılıfı versiyonlarına yer verirken; İngiliz tasarımcı Charlotte Stockdale, yakın arkadaşı Katie Lyall ile sadece telefon kılıflarının yer aldığı yepyeni bir aksesuar markası yarattı.

Kişiselleştirilebilen deri iPhone kılıflarının yer aldığı Chaos şu sıralar başta Karlie Kloss, Kendall Jenner ve Cara Delevingne olmak üzere birçok ünlü ismin radarında. Eğer 2017’de tek bir aksesuar yatırım yapacaksanız; Chaos ya da LV telefon kılıfları, ‘it bag’lere oranla daha ulaşılabilir fiyatlarıyla önerimiz.