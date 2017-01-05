TEKNOLOJİ TUTKUNU ERKEKLERE 10 HEDİYE SEÇENEĞİ

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Helikopterini uçuş menzili dışına çıkarmaktan büyük keyif alan, Xbox aşığı sevgiliye hediye mi?

Teknolojiden anlamayan sevgili ilişkide sizseniz, erkek arkadaşınızın gözü bir sizi, bir de Playstation’ı görüyorsa, internetten sipariş ettiği gözlüğe benzer garip aygıtın ne işe yaradığını hiç çözemediyseniz, doğru yerdesiniz. Bu 10 parçalık listedeki herhangi bir şey onu havalara uçuracaktır. Hayır, hani bu kadar da iddialıyız!

HAZIRLAYAN ÖYKÜ AKDAŞ