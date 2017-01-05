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TEKNOLOJİ TUTKUNU ERKEKLERE 10 HEDİYE SEÇENEĞİ

Helikopterini uçuş menzili dışına çıkarmaktan büyük keyif alan, Xbox aşığı sevgiliye hediye mi?

Teknolojiden anlamayan sevgili ilişkide sizseniz, erkek arkadaşınızın gözü bir sizi, bir de Playstation’ı görüyorsa, internetten sipariş ettiği gözlüğe benzer garip aygıtın ne işe yaradığını hiç çözemediyseniz, doğru yerdesiniz. Bu 10 parçalık listedeki herhangi bir şey onu havalara uçuracaktır. Hayır, hani bu kadar da iddialıyız!

Canon PowerShot G9 X Mark II, 2,290 TL; Samsung Gear S3, 1,299 TL

Microsoft Xbox Konsol (Media Markt), 1,899 TL

Siva cycle şarj aleti (Shopigo), 595 TL; Amazon Kindle Paper White, 339,90 TL

Beats (Amazon), 229,95 Dolar

Marshall, 1.355,99 TL

Apple Watch, 1,199 TL; Lomography, 579 TL

Drone Kameralı QuadCopte (Bimeks), 299 TL

 

HAZIRLAYAN ÖYKÜ AKDAŞ