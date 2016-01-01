TATLI KÜÇÜK TOPUKLAR

ALIŞVERİŞ 9 saat önce

Küçük topuklu sivri burunların şıklığını ve rahatlığını başka hiçbir ayakkabıda bulamayacaksınız...

Yüksek topuklu ayakkabılar artık çokta revaçta değil. Çoğu insan şık görünmek isterken rahatlığına da önem göstermeye başladı. Bu yüzden ünlü markalarda bu yoğun isteğe karşı koyamadılar ve yeni sezon koleksiyonlarında küçük topuklu ayakkabıları görücüye çıkardılar. Küçük siyah elbisenizin altına giydiğiniz küçük topuklu sivri burun ayakkabılarınızla hem zarif hem de retro bir görünüm elde edebilirsiniz. Blazer ceketinizle giydiğiniz boyfriend kotunuzun altına giyip maskülen görünümünüze seksi bir dokunuş kata bilirsiniz. Blogger’ların da favorisi olan küçük topuklu sivri burun ayakkabıların en çok beğendiğimiz modellerini sizler için derledik.

DİLARA YILMAZ