TARZINI SEÇ

ALIŞVERİŞ 6 saat önce Dilruba Karaköse

Calvin Klein'dan her tarza uygun saatler...

Aksesuar seçimlerinde en dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de minimalistlik. Şıklığını sade duruşunun içinde saklayan her parça, başlı başına dikkatleri üzerine çekebilir. Tıpkı Calvin Klein saatleri gibi. Organik çizgiler ve geometrik şekillerle birlikte narin bir havaya sahip olan Whirl, kentselliğe vurgu yaparmaşçasına sahip olduğu dış hatlarla Brooklyn Köprüsü’nü anımsatan Steadfast… Her iki modelin ortak noktası ise su geçirmez özellikleri oluyor. Hazır yılbaşı yaklaşırken harika bir hediye olmaz mı sizce de?

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE