SWEATSHIRT’LERE GÜN DOĞDU!

ALIŞVERİŞ 3 saat önce Ezgi Şuekinci

Tereddüt etmeden zamansız trendler arasında gösterebileceğimiz sweatshirtleri bir de böyle kombinleyin!

İlhamını 80’li yıllardan alan rengarenk, baskılı ve rahat mı rahat sweatshirtler, havaların soğumasıyla birlikte gardıroplardaki yerini almaya başladı. Birçok ünlü tasarımcının uğruna koleksiyonlar hazırladığı, rahatlığın ve stilin ortak noktası sweatshirtler, sonbahar için oldukça iyi bir alternatif. Özellikle spor kıyafetlerimizle kombinlemeye alıştığımız bu parçalar, son birkaç sezondur farklı kombinlerin yıldız parçaları olarak karşımıza çıkıyor. Sweatshirtler artık zaman ve mekan dinlemeksizin, tüm stillerinize eşlik edebiliyor. Jeanlerle, kumaş pantolonlarla ya da eteklerle rahatça kullanabileceğiniz sweatler, harika görünümler yaratma konusunda da hayli becerikli. O halde siz de hemen yaratıcılığınızı harekete geçirin ve kendi stilinizi yaratın. Biraz ilham mı? Galerimiz aşağıda!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ