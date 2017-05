SOUQ SAYFİYE KANYON’DA

ALIŞVERİŞ 15 saat önce

Yaz tatili yaklaşırken alışveriş telaşına düşen sevgili ALL okuyucularına güzel bir haber!

Souq Sayfiye 25-26 Mayıs’ta Kanyon’da. Farklı bir alışveriş konseptiyle hayatımıza giren Souq, kurulduğu ilk günden itibaren, Karaköy’ün şu anki cazibesinde büyük katkısı olduğu kesin. Peşi sıra, bu farklı alışveriş trendini sevenlere güzel sürprizler yaparak, Souq Sayfiye ve Souq Dükkan atılımları oldukça heyecanlı karşılanmıştı.

Şimdi ise Souq Sayfiye, bikinilerden sandaletlere, tişörtlerden mayolara, peştemallara, takılara kadar geniş ürün ve tasarımcı yelpazesiyle Kanyon’da 25-26 Mayıs’ta, sizleri bekliyor olacak. Panayır havasında geçecek Souq Sayfiye’nin önceki versiyonlarını deneyimlemiş olanlar, gitmeye hevesli olanlara anlatsın lütfen. Girişi ücretsiz olan Souq Sayfiye’nin katılımcıları ise şöyle;

5th Position’ın mayo ve bikinileri

Bey’in yazlıkları

Vintage İstanbul’un kıyafet ve aksesuarları

Direct Message Beachwear

Der Liebling’in takıları

Kanute’nin makrameleri

Palmhouse Living’in Akdenizli ev aksesuarları

Katzze’nin mavi porselenleri

Bravoistanbul’un Tipografik Peştamalları

Satsuma App’in yaz seçkisi

Reflect’in yaz koleksiyonu

One Two Pin’in rozetleri

Sea Circle’ın yuvarlak peştemalları

Nature Of The Things’in ipek takıları

San Glasses’ın gözlükleri

Tattly’nin geçici dövmeleri

Ayakizi’nin el yapımı sandaletleri

Zeytune’nin sabunları

Homemade Aromaterapi

Lunapark’ın tatil vazgeçilmezleri

Pantheon Records

Kağıt Çocuk’un reklam ve afişleri

Tarihi Karaköy Midyecisi

Süt Mısırcı Serdar Usta.



Hadi biraz alışveriş yapalım!

YAZI YUNUS BAŞARAN