ALIŞVERİŞ
SOUQ SAYFİYE KANYON’DA
Yaz tatili yaklaşırken alışveriş telaşına düşen sevgili ALL okuyucularına güzel bir haber!
Souq Sayfiye 25-26 Mayıs’ta Kanyon’da. Farklı bir alışveriş konseptiyle hayatımıza giren Souq, kurulduğu ilk günden itibaren, Karaköy’ün şu anki cazibesinde büyük katkısı olduğu kesin. Peşi sıra, bu farklı alışveriş trendini sevenlere güzel sürprizler yaparak, Souq Sayfiye ve Souq Dükkan atılımları oldukça heyecanlı karşılanmıştı.
Şimdi ise Souq Sayfiye, bikinilerden sandaletlere, tişörtlerden mayolara, peştemallara, takılara kadar geniş ürün ve tasarımcı yelpazesiyle Kanyon’da 25-26 Mayıs’ta, sizleri bekliyor olacak. Panayır havasında geçecek Souq Sayfiye’nin önceki versiyonlarını deneyimlemiş olanlar, gitmeye hevesli olanlara anlatsın lütfen. Girişi ücretsiz olan Souq Sayfiye’nin katılımcıları ise şöyle;
5th Position’ın mayo ve bikinileri
Bey’in yazlıkları
Vintage İstanbul’un kıyafet ve aksesuarları
Direct Message Beachwear
Der Liebling’in takıları
Kanute’nin makrameleri
Palmhouse Living’in Akdenizli ev aksesuarları
Katzze’nin mavi porselenleri
Bravoistanbul’un Tipografik Peştamalları
Satsuma App’in yaz seçkisi
Reflect’in yaz koleksiyonu
One Two Pin’in rozetleri
Sea Circle’ın yuvarlak peştemalları
Nature Of The Things’in ipek takıları
San Glasses’ın gözlükleri
Tattly’nin geçici dövmeleri
Ayakizi’nin el yapımı sandaletleri
Zeytune’nin sabunları
Homemade Aromaterapi
Lunapark’ın tatil vazgeçilmezleri
Pantheon Records
Kağıt Çocuk’un reklam ve afişleri
Tarihi Karaköy Midyecisi
Süt Mısırcı Serdar Usta.
Hadi biraz alışveriş yapalım!
YAZI YUNUS BAŞARAN