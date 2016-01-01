SONBAHARIN YALNIZ KOVBOYU: OVERSIZED HIRKALAR

ALIŞVERİŞ 59 dakika önce Ezgi Şuekinci

Her ne kadar gözlerimizi 2018 modasına çevirmiş olsak da hala 2017’nin trendlerinden beslendiğimiz doğru!

Bu yıl sıklıkla tercih edilen bohem giyim tarzı, kendisini yazdan sonbahara taşıdı ve kombinlerimizi ele geçirdi. Böylelikle sonbaharın yalnız kovboyu oversized yün hırkalar, gün yüzüne çıkmaya başladı. Ne ile kombinlenirse kombinlensin, tarz görünümünü kaybetmeyen ve stil sahibi kadınların kalbini fetheden bu hırkaları, biz en çok denim pantolonlarla seviyoruz. Yıllardır spor şıklığın vazgeçilmez sağlayıcısı olan denimlerle, rahatlığın temsilcisi salaş hırkalar buluşur da ortaya hiç kötü görünümler çıkar mı? Cevabınız hayır ise sokak şıklığının iki başarılı parçası salaş hırkalar ve denim pantolonlarla hazırladığımız kombin önerileri için galeriye devam edin!

HAZIRLAYAN EZGİ ŞUEKİNCİ