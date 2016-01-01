SONBAHARIN PARILDAYAN BOTLARI

ALIŞVERİŞ 19 saat önce Ezgi Şuekinci

Sezonun yükselen trendi metalik gri botlar, sokak modasını ele geçirdi!

Saint Laurent, Chanel gibi ünlü markaların moda haftalarında tanıttığı koleksiyonlar, metalik grinin karşımıza fazlaca çıkacağının sinyallerini vermişti ve beklenen oldu. Metalik gri botlar, A / W 2017-18 sezonunun trend listesine üst sıralardan dahil oldu! Gümüş parıltılarla, payetlerle ve kristallerle lamine edilmiş deriler göz kamaştıracak cinsten. Sokak modasını da kısa zamanda hakimiyeti alan bu botlar, stil sahibi kadınların sonbahar gözdesi olacak.

Renkleri ve kumaşlarından dolayı ilk duyumda kulağa ürkütücü gelen metalik ayakkabılar için ön yargılarınızı kırmalısınız ve outfit görünümlerini incelemelisiniz. Oversized sweatshitler, jean pantolonlar ya da ceketler gibi basit ve klasik parçalar kombin yapmak için oldukça ideal. Eğer siz de stilinizde aşırıya kaçmadan fashionista cool’luğunu yakalamak istiyorsanız, mutlaka yeni sezon koleksiyonlarına göz atmalısınız.

HAZIRLAYAN EZGİ ŞUEKİNCİ