SONBAHAR’DA DÖKÜLEN YAPRAKLARIN İNADINA

ALIŞVERİŞ 9 saat önce

Floral desenlerin kardeşi olan yaprak motifleriyle yeşillere bürünelim…

Tropikal desenlerin hakimiyeti ALL sayfasını, sosyal medyalarımızı boyarken, biz de size en tropik halinize bürünmeniz için küçük tavsiyelerle bir alışveriş listesi hazırladık. Yüksek markaların tropikal yaprak desenleriyle olan yakın ilişkisi, ulaşılabilir markalarında bu trende ayak uydurmasına vesile oldu. Max Mara ve Dolce & Gabbana’nın sezon koleksiyonlarında sıkça kullandığı tropikal desenlerin arasından sıyrılan yaprak motifleri, bu trendin oldukça sevileceğinin işaretlerini vermişti. Yeşilin beyazla olan mükemmel uyumu da bu trendin en büyük destekçisi oldu.

YAZI YUNUS BAŞARAN