SONBAHAR TRENDİ: YUMUŞAK DERİLER

ALIŞVERİŞ 13 saat önce Ezgi Şuekinci

İddia ediyoruz! Neyin modası hiç geçmez diye sorsak, sıralanacakların arasında deri kesinliklikle olacaktır!

Kadınların vazgeçilmez parçalarından olan deri pantolonlar, ceketler, etekler, çantalar ya da aksesuarlar her yıl olduğu gibi bu yıl da modanın trendleri arasında kendisine yer buldu. Milano’dan aldığımız haberlere göre, sürekli değişerek farklı form ve dokularla karşımıza çıkan deriler, bu sonbaharda pastel tonların hakimiyetinde ve yumuşacık. Dokusuyla birlikte renginin de daha yumuşak bir yapıya büründüğünü gözlemlediğimiz deri kıyafetler, sevenlerinin gardırobunu işgal altına aldı bile.

Deri denilince aklımıza sadece ana parçalar gelmesin. Çünkü yumuşak derileri hem aksesuarlarımızda hem de kıyafetlerimizin detaylarında rahatlıkla kullanabiliyoruz. Ancak mevsimsiz olduğuna inandığımız ve her zaman sorgusuz sualsiz şans verdiğimiz deri parçaları kombinlemek sandığımız kadar kolay değil. İşte tam da bu sebepten dolayı ufak bir araştırmaya koyulduk ve sizler için sonbahar trendi yumuşak derileri nasıl kullanabileceğinizi araştırdık. Merak ediyorsanız galeriye devam edin!

HAZIRLAYAN EZGİ ŞUEKİNCİ